Искра • Юг • 2024

Первый футбольный фестиваль для детей до 13 лет из небольших населённых пунктов

Приглашаем подать заявку на участие в фестивале среди команд из населённых пунктов Юга России c населением до 100 тысяч человек

Приём заявок завершён
25–30 марта, Сочи
Проживание и питание бесплатно
Юные футболисты игрвают в футболНаграждение футболистов. Мальчик держит кубокОбщее фото участников

Цели фестиваля

Предоставление игровой практики

Поддержание здорового образа жизни

Поиск юных талантов в южных регионах

По результатам фестиваля каждый игрок получит:

Карточки игроков

Цифровую карточку как у настоящего футболиста в FIFA с точно посчитанными параметрами силы, ловкости, скорости, ударов и другими метриками

Возможность попасть в поле зрения клубов и скаутов и получить приглашения на просмотры

Карточки игроков

Условия участия

  • Команда тренируется и проживает в населённом пункте с населением менее 100 тысяч человек в одном из регионов Юга России

  • Возраст детей — U13 — 2011 год рождения (можно добавлять игроков 2012, 2013 годов)

  • Количество игроков в команде 12 + 2 взрослых: тренер и сопровождающий

  • Команда самостоятельно и за свой счёт добирается до места проведения фестиваля

    Проживание и питание бесплатно

  • В качестве отборочного этапа для участия в фествивале команда проходит бесплатное тестирование на платформе JuniStat

    Чтобы справедливо распределить команды, а также найти юные таланты, используя объективные данные

Регион — Юг России

Населённый пункт
до 100 тысяч человек

Возраст детей — U13

12 игроков и 2 взрослых

Добраться самим, за свой счёт

Пройти тестирование в JuniStat

Как принять участие

  1. 1

    Заполнить анкету и пройти отборочный этап через тестирование.

    Мы свяжемся с вами и поможем с прохождением. Это не займёт много времени — 12 человек можно протестировать за 1–2 часа

  2. 2

    Дождаться приглашения на фестиваль до 15 февраля включительно

  3. 3

    Приехать и принять участие в фестивале. Питание и проживание бесплатно

Регистрация на фестиваль завершена

Вам отправлено письмо с инструкцией по прохождению отборочного этапа
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Команды набраны, игроки протестированы.
Контакты

Регламент проведения

  • Участвуют 20 команд, разделённые на 4 группы по 5 команд

  • Формат фестиваля — 8х8, 7 полевых и вратарь

  • Размер поля — 1/2 полноразмерного поля

  • Длительность матча — 2 тайма по 25 минут

  • 26–27 марта

    Групповой этап

    Каждая команда проведёт 4 матча на групповом этапе (по 2 матча в день). Команды, занявшие первые два места в своей группе выходят в этап плей-офф

  • 28–29 марта

    Этап Плей-офф

    В этапе плей-офф команды разыграют между собой итоговые места. Победителям и призёрам будут вручены медали и кубки

Проживание, питание и активности

Дети проживают в гостиничных номерах по 3 человека, а взрослые по 2

Завтрак, обед и ужин каждый день для всех участников

Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Посещение стадиона Фишт, где играет ФК Сочи
Совместный просмотр матчей и фильмов
Практический семинар от итальянского специалиста для тренеров

Частые вопросы

Почему нельзя участвовать командам из больших городов?

Фестиваль является социальной инициативой для детей и тренеров из малонаселённых пунктов, у которых меньше возможностей по сравнению с большими городами.

Проживание и питание точно будет бесплатным?

Да, точно. Вам надо только организовать приезд к месту проведения и обратно.

Зачем нужно тестирование?

Тестирование нужно, чтобы организовать фестиваль с командами с соблюдением соревновательного принципа, а также найти юные таланты на основе объективного анализа данных. JuniStat - это точная система тестирования проверенная РФС и применяемая в футбольных академиях России и мира.

Как проходит тестирование?

Для тестирования вам нужен смартфон, рулетка и обязательно штатив. После заполнения заявки мы с вами свяжемся и пришлём пошаговое описание тестирования. Там нет ничего сложного и в любой ситуации мы вам поможем.

Если моя команда не выходит из группы, то она покидает фестиваль?

Да, все верно. Но досуговая и развлекательная часть для детей будет в первые дни, поэтому кроме игр детям удастся классно провести время, а тренерам познакомиться и пообщаться.

В моей группе больше 12 детей. Как быть и можно ли оплатить большее количество самим?

К сожалению, мы можем взять на себя оплату только 12 детей и 2 взрослых (тренер и сопровождающий). Но если вы получаете приглашение на фестивале, а у вас больше 12 детей в команде и вы готовы оплатить самостоятельно, то напишите нам, мы что‑нибудь придумаем.

Остались вопросы?

Мы обязательно ответим!

Email [email protected]
Телеграм @nrarav
Контактный номер
+7 965 018 82 08 — Равиль

true Приём заявок завершён