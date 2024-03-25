Первый футбольный фестиваль для детей до 13 лет из небольших населённых пунктов

Предоставление игровой практики
Поддержание здорового образа жизни
Поиск юных талантов в южных регионах
Цифровую карточку как у настоящего футболиста в FIFA с точно посчитанными параметрами силы, ловкости, скорости, ударов и другими метриками
Возможность попасть в поле зрения клубов и скаутов и получить приглашения на просмотры
Команда тренируется и проживает в населённом пункте с населением менее 100 тысяч человек в одном из регионов Юга России
Возраст детей — U13 — 2011 год рождения (можно добавлять игроков 2012, 2013 годов)
Количество игроков в команде 12 + 2 взрослых: тренер и сопровождающий
Команда самостоятельно и за свой счёт добирается до места проведения фестиваля
Проживание и питание бесплатно
В качестве отборочного этапа для участия в фествивале команда проходит бесплатное тестирование на платформе JuniStat
Чтобы справедливо распределить команды, а также найти юные таланты, используя объективные данные
Заполнить анкету и пройти отборочный этап через тестирование.
Мы свяжемся с вами и поможем с прохождением. Это не займёт много времени — 12 человек можно протестировать за 1–2 часа
Дождаться приглашения на фестиваль до 15 февраля включительно
Приехать и принять участие в фестивале. Питание и проживание бесплатно
Команды набраны, игроки протестированы.
Контакты
Участвуют 20 команд, разделённые на 4 группы по 5 команд
Формат фестиваля — 8х8, 7 полевых и вратарь
Размер поля — 1/2 полноразмерного поля
Длительность матча — 2 тайма по 25 минут
Каждая команда проведёт 4 матча на групповом этапе (по 2 матча в день). Команды, занявшие первые два места в своей группе выходят в этап плей-офф
В этапе плей-офф команды разыграют между собой итоговые места. Победителям и призёрам будут вручены медали и кубки
Фестиваль является социальной инициативой для детей и тренеров из малонаселённых пунктов, у которых меньше возможностей по сравнению с большими городами.
Да, точно. Вам надо только организовать приезд к месту проведения и обратно.
Тестирование нужно, чтобы организовать фестиваль с командами с соблюдением соревновательного принципа, а также найти юные таланты на основе объективного анализа данных. JuniStat - это точная система тестирования проверенная РФС и применяемая в футбольных академиях России и мира.
Для тестирования вам нужен смартфон, рулетка и обязательно штатив. После заполнения заявки мы с вами свяжемся и пришлём пошаговое описание тестирования. Там нет ничего сложного и в любой ситуации мы вам поможем.
Да, все верно. Но досуговая и развлекательная часть для детей будет в первые дни, поэтому кроме игр детям удастся классно провести время, а тренерам познакомиться и пообщаться.
К сожалению, мы можем взять на себя оплату только 12 детей и 2 взрослых (тренер и сопровождающий). Но если вы получаете приглашение на фестивале, а у вас больше 12 детей в команде и вы готовы оплатить самостоятельно, то напишите нам, мы что‑нибудь придумаем.
Мы обязательно ответим!
Email [email protected]
Телеграм @nrarav
Контактный номер
+7 965 018 82 08 — Равиль