Шестой футбольный фестиваль для детей до 13 лет из небольших населённых пунктов

Предоставление игровой практики
Поддержание здорового образа жизни
Поиск юных талантов в регионах Сибири
Цифровую карточку как у настоящего футболиста в FIFA с точно посчитанными параметрами силы, ловкости, скорости, ударов и другими метриками
Возможность попасть в поле зрения клубов и скаутов и получить приглашения на просмотры
Команда тренируется и проживает в населённом пункте с населением менее 100 тысяч человек в одном из регионов Сибири
Возраст детей — U13 — 2012 год рождения (можно добавлять игроков 2013 года)
Количество игроков в команде 12 + 2 взрослых: тренер и сопровождающий
Команда самостоятельно и за свой счёт добирается до места проведения фестиваля
Проживание и питание бесплатно
В качестве отборочного этапа для участия в фествивале команда проходит бесплатное тестирование на платформе JuniStat
Чтобы справедливо распределить команды, а также найти юные таланты, используя объективные данные
Участвуют 9 команд, разделённые на 3 группы по 3 команды
Формат фестиваля — 8х8, 7 полевых и вратарь
Размер поля — 1/2 полноразмерного поля
Длительность матча — 2 тайма по 25 минут
Каждая команда проведет 2 игровых матча в день. После группового этапа команды продолжают участие в этапе Плей-офф
Команды разыграют между собой итоговые места. Победителям и призёрам будут вручены медали и кубки
Команда «Родник» также совместно с родителями выражает огромную благодарность за возможность принять участие в таком классном турнире, всё очень понравилось, и формат проведения, и проживание в гостинице, и экскурсия, и тоже надеемся, что еще увидимся, спасибо, молодцы!
Добрый день. Большое спасибо организаторам футбольного фестиваля за предоставленную возможность участвовать команде ФК 'Сернур' в таком грандиозном проекте. Вы делаете доброе дело. Надеемся ,что мы ещё увидимся. Всё было и будет супер 👍🤝
Огромная благодарность за возможность участвовать в турнире «ИСКРА СИБИРЬ 2024» ✨! Это был невероятно тёплый приём, яркие по эмоциям соревнования, великолепная организация спортивных мероприятий и досуга детей! Спасибо за внимание к каждому ребёнку! Хоть наша команда и не заняла призовое место, мы благодарны за возможность поучаствовать в турнире и счастливые уезжаем домой!
Команда «Искра» г. Осинники благодарит JuniStat, Sinet Spark, Drivee за возможность побывать на таком фестивале, это была весело, интересно, дети получили кучу впечатлений и положительных эмоции, игровую практику и опыт. Так же хотелось бы сказать спасибо тренерам и их командам за интереснейший турнир, честную игру, взаимное уважение как на поле, так и за его пределами. До встречи на футбольных полях. 🤝👏👍
Доброго дня. Огромное преогромное спасибо. Признаться честно, когда пришло приглашение принять участие, были большие сомнения о всем этом мероприятии. В интернете информации не много, тесты какие то… решили попробовать и 2 го мая поверили в сказку. Вы всей командой делаете невероятно крутое дело!!! Многие из этих ребят возможно никогда бы не добрались до такого уровня. А потом и вовсе завязали бы с футболом. Но благодаря вам, мы видим эти горящие глаза, видим эти эмоции. Видим наших детей счастливыми. Если будете проводить еще, Лесосибирск в теме)) Также спасибо всем командам с кем играли и еще сыграем! Всем тренерам.
Команда г. Избербаш ДЮСШ ИВ, мы хотим Вам сказать огромное спасибо всем организаторам за такой приём за организацию такого фестиваля — столько мальчишек порадовали, за питание спасибо, пусть всевышний ещё больше возможности организовывать такие фестивали. Равиль Вам спасибо за ваш чисто человеческий подход еще раз всем огромное спасибо!!! 👍👍👍
Всем организаторам огромное спасибо за проведение шикарного фестиваля, за гостеприимство, за уютную и тёплую обстановку, за великолепные условия.Спасибо за опыт. Спасибо за горящие и счастливые глаза детей, за подаренные невероятные эмоции. Спасибо вам, что развиваете спорт (футбол), даёте шанс проявить себя каждому ребёнку.👍⚽️👋!!!!!!!
Хочется выразить слова благодарности за организацию турнира «Искра-Юг 2024» Спасибо за такой замечательный турнир, за тёплый приём, за такой формат настоящего праздника для всех участников! Незабываемые впечатления для болельщиков и важное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго. В дополнение хочется сказать, что Зенит-Чемпионика готова посодействовать в организации такого рода турнира в Республике Адыгея! С Уважением директор Футбольной школы Зенит-Чемпионика, Марс Иганьшин!
От лица всей команды Локомотив, благодарим всех организаторов за предоставленную возможность принять участие в фестивале! Равилю отдельное спасибо, что был всегда на связи! Все было достойно, интересно и увлекательно! Всем командам удачи и процветания! 💪
Команда «Иристон» благодарит организаторов турнира, в лице Александры, Равиля, Олега и всех кто приложил руку к проведению такого супертурнира.Хочется всем сказать огромное человеческое Спасибо. Этот турнир для команды останется в памяти на всю жизнь!!!
Команда «ТОРПЕДО» Георгиевск Выражает признательность в содействии развития детского спорта. Благодаря вам наши дети ставят перед собой важные цели, реализуют мечты, открывают новые интересные дороги. Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам фестиваля за профессиональную организацию и проведение спортивного турнира, предоставляя широкие возможности формата фестиваля для детей из малых городов
От себя и от своих ребят, хочу выразить благодарность организаторам, которую тяжело описать словами, но я попытаюсь. Мы команда Булгун приняли участие в первом выездном турнире, второй вообще) и испытали огромное удовольствие и неповторимые эмоции, те эмоции из-за которых мы все и любим футбол, за это низкий вам поклон!!! Мы получили огромный игровой опыт, огромный тренерский опыт, послушали советы и подчеркнули для себя многое, за это огромная благодарность тренерам и сопровождающим этот турнир! Обрели товарищей, надеюсь ещё встретимся и также будем поддерживать друг друга. Всем удачи и желаю вам не испытывать никаких проблем в развитии детского футбола! Побольше бы таких организаций как «Синет Спарк»
Торпедо Мостовской, выражает искреннюю благодарность всем организаторам за проведение турнира футболу «Искра Юг 2024». А также весь СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ огромное спасибо за Ваш нелегкий труд 👏👏👏. Это было замечательное мероприятие, которое принесло много радости и удовольствия детям. Вы сделали огромный шаг в создании уютной и дружественной атмосферы для детей, а также помогли им провести время с пользой. Ваш турнир стал настоящим праздником для всех. Огромное СПАСИБО ВАМ, ТОРПЕДО МОСТОВСКОЙ👏👏👏
Уважаемые организаторы выражаем Вам огромную благодарность за проведение на высшем уровне футбольного фестиваля «Искра Юг 2024». Выражаем благодарность судейскому составу футбольного фестиваля. Дети впечатлены уровнем проведения турнира. С удовольствием примем участие в следующих футбольных фестивалях, с УВАЖЕНИЕМ команда СШОР «ШТУРМ»!
Фестиваль является социальной инициативой для детей и тренеров из малонаселённых пунктов, у которых меньше возможностей по сравнению с большими городами.
Да, точно. Проживание, питание и организацию фестиваля оплачивает благотворительный фонд. Вам надо только организовать приезд к месту проведения и обратно.
Тестирование нужно, чтобы организовать фестиваль с командами с соблюдением соревновательного принципа, а также найти юные таланты на основе объективного анализа данных. JuniStat - это точная система тестирования проверенная РФС и применяемая в футбольных академиях России и мира.
Для тестирования вам нужен смартфон, рулетка и обязательно штатив. После заполнения заявки мы с вами свяжемся и пришлём пошаговое описание тестирования. Там нет ничего сложного и в любой ситуации мы вам поможем.
Нет. Все команды продолжают играть после группового этапа и разыгрывают итоговые места.
К сожалению, мы можем взять на себя оплату только 12 детей и 2 взрослых (тренер и сопровождающий). Но если вы получаете приглашение на фестивале, а у вас больше 12 детей в команде и вы готовы оплатить самостоятельно, то напишите нам, мы что‑нибудь придумаем.
Мы обязательно ответим!
Email ravil@junistat.com
Телеграм @nrarav
Контактный номер
+7 921 913 08 36 — Равиль