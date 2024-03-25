Искра • Сибирь • 2024

Второй футбольный фестиваль для детей до 13 лет из небольших населённых пунктов

Приглашаем подать заявку на участие в фестивале среди команд из населённых пунктов Сибири России c населением до 100 тысяч человек

30 апреля Регистрация завершена
2–6 июня, Новосибирск
Проживание и питание бесплатно
Юные футболисты игрвают в футболНаграждение футболистов. Мальчик держит кубокОбщее фото участников

Цели фестиваля

Предоставление игровой практики

Поддержание здорового образа жизни

Поиск юных талантов в регионах Сибири

По результатам фестиваля каждый игрок получит:

Карточки игроков

Цифровую карточку как у настоящего футболиста в FIFA с точно посчитанными параметрами силы, ловкости, скорости, ударов и другими метриками

Возможность попасть в поле зрения клубов и скаутов и получить приглашения на просмотры

Карточки игроков

Условия участия

  • Команда тренируется и проживает в населённом пункте с населением менее 100 тысяч человек в одном из регионов Сибири России

  • Возраст детей — U13 — 2011 год рождения (можно добавлять игроков 2012, 2013 годов)

  • Количество игроков в команде 12 + 2 взрослых: тренер и сопровождающий

  • Команда самостоятельно и за свой счёт добирается до места проведения фестиваля

    Проживание и питание бесплатно

  • В качестве отборочного этапа для участия в фествивале команда проходит бесплатное тестирование на платформе JuniStat

    Чтобы справедливо распределить команды, а также найти юные таланты, используя объективные данные

Регион — Сибирь России

Населённый пункт
до 100 тысяч человек

Возраст детей — U13

12 игроков и 2 взрослых

Добраться самим, за свой счёт

Пройти тестирование в JuniStat

Как принять участие

  1. 1

    Заполнить анкету и пройти отборочный этап через тестирование.

    Мы свяжемся с вами и поможем с прохождением. Это не займёт много времени — 12 человек можно протестировать за 1–2 часа

  2. 2

    Дождаться приглашения на фестиваль до 30 апреля включительно

  3. 3

    Приехать и принять участие в фестивале. Питание и проживание бесплатно

Регистрация на фестиваль завершена 30 апреля

Команды набраны, игроки протестированы.
Контакты
Регламент проведения

Регламент проведения

  • Участвуют 12 команд, разделённые на 4 группы по 3 команды

  • Формат фестиваля — 8х8, 7 полевых и вратарь

  • Размер поля — 1/2 полноразмерного поля

  • Длительность матча — 2 тайма по 25 минут

  • 3 июня

    Групповой этап

    Каждая команда проведет 2 игровых матча в день. После группового этапа команды продолжают участие в этапе Плей-офф

  • 4-5 июня

    Этап Плей-офф

    Команды разыграют между собой итоговые места. Победителям и призёрам будут вручены медали и кубки

Проживание, питание и активности

Дети проживают в гостиничных номерах по 3 человека, а взрослые по 2

Завтрак, обед и ужин каждый день для всех участников

Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Фото места проведения
Практический семинар для тренеров
Кибертурнир по FIFA
Совместный просмотр матчей и фильмов

Отзывы команд предыдущего фестиваля

3 из 11

СШ ст. Марьянской благодарит организаторов, за возможность участвовать в таких турнирах! Большое спасибо, ждем следующих турниров! Всем успехов и удачи👍🏻

Команда г. Избербаш ДЮСШ ИВ, мы хотим Вам сказать огромное спасибо всем организаторам за такой приём за организацию такого фестиваля — столько мальчишек порадовали, за питание спасибо, пусть всевышний ещё больше возможности организовывать такие фестивали. Равиль Вам спасибо за ваш чисто человеческий подход еще раз всем огромное спасибо!!! 👍👍👍

Большое спасибо организаторам турнира👍👍👍❤. Дай бог чтоб для детей побольше таких турниров проводили. Всем удачи!

Хочется выразить слова благодарности за организацию турнира «Искра-Юг 2024» Спасибо за такой замечательный турнир, за тёплый приём, за такой формат настоящего праздника для всех участников! Незабываемые впечатления для болельщиков и важное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго. В дополнение хочется сказать, что Зенит-Чемпионика готова посодействовать в организации такого рода турнира в Республике Адыгея! С Уважением директор Футбольной школы Зенит-Чемпионика Марс Иганьшин!

От лица всей команды Локомотив, благодарим всех организаторов за предоставленную возможность принять участие в фестивале! Равилю отдельное спасибо, что был всегда на связи! Все было достойно, интересно и увлекательно! Всем командам удачи и процветания! 💪

Команда «Иристон» благодарит организаторов турнира, в лице Александры, Равиля, Олега и всех кто приложил руку к проведению такого супертурнира.Хочется всем сказать огромное человеческое Спасибо. Этот турнир для команды останется в памяти на всю жизнь!!!

Команда «ТОРПЕДО» Георгиевск Выражает признательность в содействии развития детского спорта. Благодаря вам наши дети ставят перед собой важные цели, реализуют мечты, открывают новые интересные дороги. Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам фестиваля за профессиональную организацию и проведение спортивного турнира, предоставляя широкие возможности формата фестиваля для детей из малых городов

От себя и от своих ребят, хочу выразить благодарность организаторам, которую тяжело описать словами, но я попытаюсь. Мы команда Булгун приняли участие в первом выездном турнире, второй вообще) и испытали огромное удовольствие и неповторимые эмоции, те эмоции из-за которых мы все и любим футбол, за это низкий вам поклон!!! Мы получили огромный игровой опыт, огромный тренерский опыт, послушали советы и подчеркнули для себя многое, за это огромная благодарность тренерам и сопровождающим этот турнир! Обрели товарищей, надеюсь ещё встретимся и также будем поддерживать друг друга. Всем удачи и желаю вам не испытывать никаких проблем в развитии детского футбола! Побольше бы таких организаций как «Синет Спарк»

Торпедо Мостовской, выражает искреннюю благодарность всем организаторам за проведение турнира футболу «Искра Юг 2024». А также весь СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ огромное спасибо за Ваш нелегкий труд 👏👏👏. Это было замечательное мероприятие, которое принесло много радости и удовольствия детям. Вы сделали огромный шаг в создании уютной и дружественной атмосферы для детей, а также помогли им провести время с пользой. Ваш турнир стал настоящим праздником для всех. Огромное СПАСИБО ВАМ, ТОРПЕДО МОСТОВСКОЙ👏👏👏

Уважаемые организаторы, коллеги-тренеры, думаю, что выражу общее мнение, что данный турнир станет традиционным и ежегодным. Такие начинания нужно продолжать и развивать. монетку, чтобы вернуться, кинул 😉 С уважением тренер ФК «АЗОВЕЦ» Попандопуло С. Н.⚽️

Уважаемые организаторы выражаем Вам огромную благодарность за проведение на высшем уровне футбольного фестиваля «Искра Юг 2024». Выражаем благодарность судейскому составу футбольного фестиваля. Дети впечатлены уровнем проведения турнира. С удовольствием примем участие в следующих футбольных фестивалях, с УВАЖЕНИЕМ команда СШОР «ШТУРМ»!

Частые вопросы

Почему нельзя участвовать командам из больших городов?

Фестиваль является социальной инициативой для детей и тренеров из малонаселённых пунктов, у которых меньше возможностей по сравнению с большими городами.

Проживание и питание точно будет бесплатным?

Да, точно. Проживание, питание и организацию фестиваля оплачивает благотворительный фонд. Вам надо только организовать приезд к месту проведения и обратно.

Зачем нужно тестирование?

Тестирование нужно, чтобы организовать фестиваль с командами с соблюдением соревновательного принципа, а также найти юные таланты на основе объективного анализа данных. JuniStat - это точная система тестирования проверенная РФС и применяемая в футбольных академиях России и мира.

Как проходит тестирование?

Для тестирования вам нужен смартфон, рулетка и обязательно штатив. После заполнения заявки мы с вами свяжемся и пришлём пошаговое описание тестирования. Там нет ничего сложного и в любой ситуации мы вам поможем.

Если моя команда не выходит из группы, то она покидает фестиваль?

Нет. Все команды продолжают играть после группового этапа и разыгрывают итоговые места.

В моей группе больше 12 детей. Как быть и можно ли оплатить большее количество самим?

К сожалению, мы можем взять на себя оплату только 12 детей и 2 взрослых (тренер и сопровождающий). Но если вы получаете приглашение на фестивале, а у вас больше 12 детей в команде и вы готовы оплатить самостоятельно, то напишите нам, мы что‑нибудь придумаем.

Остались вопросы?

Мы обязательно ответим!

Email [email protected]
Телеграм @nrarav
Контактный номер
+7 965 018 82 08 — Равиль