Второй футбольный фестиваль для детей до 13 лет из небольших населённых пунктов

СШ ст. Марьянской благодарит организаторов, за возможность участвовать в таких турнирах! Большое спасибо, ждем следующих турниров! Всем успехов и удачи👍🏻

Команда г. Избербаш ДЮСШ ИВ, мы хотим Вам сказать огромное спасибо всем организаторам за такой приём за организацию такого фестиваля — столько мальчишек порадовали, за питание спасибо, пусть всевышний ещё больше возможности организовывать такие фестивали. Равиль Вам спасибо за ваш чисто человеческий подход еще раз всем огромное спасибо!!! 👍👍👍

Большое спасибо организаторам турнира👍👍👍❤. Дай бог чтоб для детей побольше таких турниров проводили. Всем удачи!

Хочется выразить слова благодарности за организацию турнира «Искра-Юг 2024» Спасибо за такой замечательный турнир, за тёплый приём, за такой формат настоящего праздника для всех участников! Незабываемые впечатления для болельщиков и важное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго. В дополнение хочется сказать, что Зенит-Чемпионика готова посодействовать в организации такого рода турнира в Республике Адыгея! С Уважением директор Футбольной школы Зенит-Чемпионика Марс Иганьшин!

От лица всей команды Локомотив, благодарим всех организаторов за предоставленную возможность принять участие в фестивале! Равилю отдельное спасибо, что был всегда на связи! Все было достойно, интересно и увлекательно! Всем командам удачи и процветания! 💪

Команда «Иристон» благодарит организаторов турнира, в лице Александры, Равиля, Олега и всех кто приложил руку к проведению такого супертурнира.Хочется всем сказать огромное человеческое Спасибо. Этот турнир для команды останется в памяти на всю жизнь!!!

Команда «ТОРПЕДО» Георгиевск Выражает признательность в содействии развития детского спорта. Благодаря вам наши дети ставят перед собой важные цели, реализуют мечты, открывают новые интересные дороги. Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам фестиваля за профессиональную организацию и проведение спортивного турнира, предоставляя широкие возможности формата фестиваля для детей из малых городов

От себя и от своих ребят, хочу выразить благодарность организаторам, которую тяжело описать словами, но я попытаюсь. Мы команда Булгун приняли участие в первом выездном турнире, второй вообще) и испытали огромное удовольствие и неповторимые эмоции, те эмоции из-за которых мы все и любим футбол, за это низкий вам поклон!!! Мы получили огромный игровой опыт, огромный тренерский опыт, послушали советы и подчеркнули для себя многое, за это огромная благодарность тренерам и сопровождающим этот турнир! Обрели товарищей, надеюсь ещё встретимся и также будем поддерживать друг друга. Всем удачи и желаю вам не испытывать никаких проблем в развитии детского футбола! Побольше бы таких организаций как «Синет Спарк»

Торпедо Мостовской, выражает искреннюю благодарность всем организаторам за проведение турнира футболу «Искра Юг 2024». А также весь СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ огромное спасибо за Ваш нелегкий труд 👏👏👏. Это было замечательное мероприятие, которое принесло много радости и удовольствия детям. Вы сделали огромный шаг в создании уютной и дружественной атмосферы для детей, а также помогли им провести время с пользой. Ваш турнир стал настоящим праздником для всех. Огромное СПАСИБО ВАМ, ТОРПЕДО МОСТОВСКОЙ👏👏👏

Уважаемые организаторы, коллеги-тренеры, думаю, что выражу общее мнение, что данный турнир станет традиционным и ежегодным. Такие начинания нужно продолжать и развивать. монетку, чтобы вернуться, кинул 😉 С уважением тренер ФК «АЗОВЕЦ» Попандопуло С. Н.⚽️