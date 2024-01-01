Первый футбольный фестиваль для женских команд U13

Команда «Родник» также совместно с родителями выражает огромную благодарность за возможность принять участие в таком классном турнире, всё очень понравилось, и формат проведения, и проживание в гостинице, и экскурсия, и тоже надеемся, что еще увидимся, спасибо, молодцы!

Добрый день. Большое спасибо организаторам футбольного фестиваля за предоставленную возможность участвовать команде ФК 'Сернур' в таком грандиозном проекте. Вы делаете доброе дело. Надеемся ,что мы ещё увидимся. Всё было и будет супер 👍🤝

Огромная благодарность за возможность участвовать в турнире «ИСКРА СИБИРЬ 2024» ✨! Это был невероятно тёплый приём, яркие по эмоциям соревнования, великолепная организация спортивных мероприятий и досуга детей! Спасибо за внимание к каждому ребёнку! Хоть наша команда и не заняла призовое место, мы благодарны за возможность поучаствовать в турнире и счастливые уезжаем домой!

Команда «Искра» г. Осинники благодарит JuniStat, Sinet Spark, Drivee за возможность побывать на таком фестивале, это была весело, интересно, дети получили кучу впечатлений и положительных эмоции, игровую практику и опыт. Так же хотелось бы сказать спасибо тренерам и их командам за интереснейший турнир, честную игру, взаимное уважение как на поле, так и за его пределами. До встречи на футбольных полях. 🤝👏👍

Доброго дня. Огромное преогромное спасибо. Признаться честно, когда пришло приглашение принять участие, были большие сомнения о всем этом мероприятии. В интернете информации не много, тесты какие то… решили попробовать и 2 го мая поверили в сказку. Вы всей командой делаете невероятно крутое дело!!! Многие из этих ребят возможно никогда бы не добрались до такого уровня. А потом и вовсе завязали бы с футболом. Но благодаря вам, мы видим эти горящие глаза, видим эти эмоции. Видим наших детей счастливыми. Если будете проводить еще, Лесосибирск в теме)) Также спасибо всем командам с кем играли и еще сыграем! Всем тренерам.

Команда г. Избербаш ДЮСШ ИВ, мы хотим Вам сказать огромное спасибо всем организаторам за такой приём за организацию такого фестиваля — столько мальчишек порадовали, за питание спасибо, пусть всевышний ещё больше возможности организовывать такие фестивали. Равиль Вам спасибо за ваш чисто человеческий подход еще раз всем огромное спасибо!!! 👍👍👍

Всем организаторам огромное спасибо за проведение шикарного фестиваля, за гостеприимство, за уютную и тёплую обстановку, за великолепные условия.Спасибо за опыт. Спасибо за горящие и счастливые глаза детей, за подаренные невероятные эмоции. Спасибо вам, что развиваете спорт (футбол), даёте шанс проявить себя каждому ребёнку.👍⚽️👋!!!!!!!

Хочется выразить слова благодарности за организацию турнира «Искра-Юг 2024» Спасибо за такой замечательный турнир, за тёплый приём, за такой формат настоящего праздника для всех участников! Незабываемые впечатления для болельщиков и важное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго. В дополнение хочется сказать, что Зенит-Чемпионика готова посодействовать в организации такого рода турнира в Республике Адыгея! С Уважением директор Футбольной школы Зенит-Чемпионика, Марс Иганьшин!

От лица всей команды Локомотив, благодарим всех организаторов за предоставленную возможность принять участие в фестивале! Равилю отдельное спасибо, что был всегда на связи! Все было достойно, интересно и увлекательно! Всем командам удачи и процветания! 💪

Команда «Иристон» благодарит организаторов турнира, в лице Александры, Равиля, Олега и всех кто приложил руку к проведению такого супертурнира.Хочется всем сказать огромное человеческое Спасибо. Этот турнир для команды останется в памяти на всю жизнь!!!

Команда «ТОРПЕДО» Георгиевск Выражает признательность в содействии развития детского спорта. Благодаря вам наши дети ставят перед собой важные цели, реализуют мечты, открывают новые интересные дороги. Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам фестиваля за профессиональную организацию и проведение спортивного турнира, предоставляя широкие возможности формата фестиваля для детей из малых городов

От себя и от своих ребят, хочу выразить благодарность организаторам, которую тяжело описать словами, но я попытаюсь. Мы команда Булгун приняли участие в первом выездном турнире, второй вообще) и испытали огромное удовольствие и неповторимые эмоции, те эмоции из-за которых мы все и любим футбол, за это низкий вам поклон!!! Мы получили огромный игровой опыт, огромный тренерский опыт, послушали советы и подчеркнули для себя многое, за это огромная благодарность тренерам и сопровождающим этот турнир! Обрели товарищей, надеюсь ещё встретимся и также будем поддерживать друг друга. Всем удачи и желаю вам не испытывать никаких проблем в развитии детского футбола! Побольше бы таких организаций как «Синет Спарк»

Торпедо Мостовской, выражает искреннюю благодарность всем организаторам за проведение турнира футболу «Искра Юг 2024». А также весь СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ огромное спасибо за Ваш нелегкий труд 👏👏👏. Это было замечательное мероприятие, которое принесло много радости и удовольствия детям. Вы сделали огромный шаг в создании уютной и дружественной атмосферы для детей, а также помогли им провести время с пользой. Ваш турнир стал настоящим праздником для всех. Огромное СПАСИБО ВАМ, ТОРПЕДО МОСТОВСКОЙ👏👏👏