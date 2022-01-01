Поэтому первый этап - сбор заявок от тех, кто готов стать тренером «Искры». Мы ищем активистов из небольших населенных пунктов России и Казахстана (численностью от 10 до 50 тыс. человек) – так что, если место вашего жительства подходит под требования, смело отправляйте нам заявку. Если вы знаете, что поблизости есть зал, площадка или поле, на котором можно организовать тренировки — выберите «заявка с площадкой». А если заниматься негде, выберите «заявка без площадки» — и, возможно, именно у вас мы построим нашу следующую площадку.

Срок приема заявок: с 25 апреля по 20 мая 2022 года.