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НАШИ ЦЕННОСТИ
О ПРОЕКТЕ
для детей из небольших населенных пунктов России и Казахстана
ИСКРА — ЭТО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Главное для нас — процесс игры и общения, взаимное уважение, интерес к любимому делу, честность и открытость
Наши площадки — это безопасная территория. Здесь не важен спортивный результат
Мы строим или арендуем футбольные площадки и организуем на них бесплатные тренировки для детей
Место, где будет построена площадка, мы выбираем на основании заявок от активистов, которые будут тренировать на ней детишек. Чтобы подать заявку и стать тренером «Искры», необязательно иметь специальное образование – перед началом тренировок наши методисты проведут обучение.

Работа тренера в нашем проекте будет оплачиваться. И мы всегда будем с ним на связи: отвечать на любые вопросы по методике тренировок, придумывать и проводить мероприятия, вместе обсуждать развитие проекта.
Мы ищем того, кто:
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Срок приема заявок: с 25 апреля по 20 мая 2022 года
Срок приема заявок:
с 25 апреля по 20 мая 2022 года
Разделяет наши ценности
Хочет работать детским футбольным тренером
Располагает свободным временем, чтобы проводить несколько тренировок в неделю
Готов помогать нам в решении организационных вопросов
Главное для нас – это человек, который будет проводить тренировки
Поэтому первый этап - сбор заявок от тех, кто готов стать тренером «Искры». Мы ищем активистов из небольших населенных пунктов России и Казахстана (численностью от 10 до 50 тыс. человек) – так что, если место вашего жительства подходит под требования, смело отправляйте нам заявку. Если вы знаете, что поблизости есть зал, площадка или поле, на котором можно организовать тренировки — выберите «заявка с площадкой». А если заниматься негде, выберите «заявка без площадки» — и, возможно, именно у вас мы построим нашу следующую площадку.
Срок приема заявок: с 25 апреля по 20 мая 2022 года.
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КАК УСТРОЕН НАШ ПРОЕКТ:
Мы внимательно изучим все заявки, при необходимости пообщаемся с кандидатами лично
На втором этапе мы свяжемся с администрацией населенного пункта, расскажем им о нашем проекте и попробуем найти возможности для аренды или строительства площадки для нашего проекта.
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ПОСЛЕ ТОГО КАК БУДУТ ОТОБРАНЫ ВСЕ МЕСТА ДЛЯ «ИСКРЫ», МЫ ПРИСТУПИМ К СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПОДГОТОВКЕ ПЛОЩАДОК И ОБУЧЕНИЮ ТРЕНЕРОВ

Наконец, когда все будет готово, ДЕТИ СМОГУТ НАЧАТЬ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАШЕГО ТРЕНЕРА, КОТОРОГО МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
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Срок приема заявок: с 25 апреля по 20 мая 2022 года
Срок приема заявок:
с 25 апреля по 20 мая 2022 года
Мы надеемся, что ребята из разных локаций «Искры» смогут встречаться друг с другом на турнирах и других мероприятиях, которые мы будем организовывать, а тренеры — обмениваться опытом и повышать квалификацию.
Хочется верить, что на этом пути мы придумаем еще много интересного и у нас появятся друзья и партнеры, с которыми мы создадим что-то большее, чем можем сейчас вообразить.
КОМАНДА ПРОЕКТА:
Партнер
проекта
Инициатор
проекта
Вася Кириллин
менеджер проекта
Аня Федорчук
руководитель проекта
основатель Фонда «Sinet Spark»,
CEO и основатель inDriver
Фонд Sinet Spark и я лично, считаем важным развитие населения, недостаточно обеспеченного услугами по всему миру. Через проекты в сфере образования, экологии и новых технологий, мы стремимся изменить мир к лучшему. Начав свою деятельность в небольших населенных пунктах России, фонд планирует распространить программы развития на другие страны
Арсен Томский
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По любым другим вопросам пишите на почту mail@iskra.football
Если вы хотите стать нашим партнером – напишите на эту почту partner@iskra.football
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